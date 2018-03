phoenix Runde: Streit um Hartz IV - Was muss der Staat leisten? Was meinen Sie? - Donnerstag, 22. März 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - "Hartz IV bedeutet nicht Armut!", sagtBundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Dafür erntet er vielKritik bis hin zu einem Angebot, selbst einen Monat lang von Hartz IVzu leben. Eine Hartz IV-Empfängerin hat das in einer Online-Petitiongefordert, weil sie sich von seiner Äußerung gedemütigt fühlt. Spahnwird jedoch nicht nur kritisiert. Unter anderem springt ihm dieBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bei.Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Ulrich Schneider, Paritätischer Gesamtverband- Anette Stein, Bertelsmann Stiftung- Prof. Michael Eilfort, Stiftung MarktwirtschaftSeien auch Sie live dabei! Was meinen Sie? Haben HartzIV-Empfänger genug zum Leben? Hilft Hartz IV gegen Armut? Oder musssich der Staat stärker engagieren?Ihre Meinung ist uns wichtig!phoenix möchte die Zuschauer verstärkt am Programm beteiligen.Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter, sowie per Mailwerden Ihre Fragen und Kommentare in die Livesendung mit drei Gästenfließen.Diskutieren Sie mit unter:#phoenixrunderunde@phoenix.defacebook.com/phoenixPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell