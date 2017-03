phoenix Runde: Streit um Geld und Flüchtlinge - Zerfällt die EU? - Dienstag, 21. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Vor 60 Jahren wurde mit der Unterzeichnung derRömischen Verträge die heutige EU aus der Taufe gehoben. Aus einerdamaligen Wirtschaftsgemeinschaft von sechs Ländern ist heute eineUnion von aktuell 28 Mitgliedern geworden, eine Wertegemeinschaft miteiner gemeinsamen Währung. Doch die Feierlaune in Brüssel hält sichin Grenzen, denn es scheint mehr Probleme als Lösungen zu geben. DasSchuldendrama um Griechenland nimmt kein Ende. EU-VertragspartnerAnkara droht mit der Aufkündigung des Flüchtlings-Deals. EinzelneEU-Mitgliedstaaten lösen ihre Zusage Flüchtlinge aufzunehmen nichtein.Was ist geblieben vom Geist der Römischen Verträge? Was mussgeschehen, damit die EU aus der Dauerkrise herausfindet?Anke Plättner diskutiert in der phoenix-Runde mit:- Josef Janning ECFR, European Conucil on Foreign Relations- Giorgos Chondros Syriza- Majid Sattar FAZ- Rosalia Romaniec Deutsche WellePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell