phoenix Runde: Streit mit Erdogan, Ärger mit Orban - EU unter Druck - Mittwoch, 8. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der ungarische Ministerpräsident Victor Orbanschottet sein Land weiter gegen Flüchtlinge ab. Asylbewerber sollenkünftig in der Nähe der serbischen Grenze in Transitzonenfestgehalten werden, bis ihr Status geklärt ist. Bei Vertretern derEU stößt dies auf Unverständnis und Empörung.Auch die EU und die Türkei driften immer weiter auseinander. Dertürkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht im eigenen Land massivgegen Andersdenkende vor und erwägt sogar die Wiedereinführung derTodesstrafe. Damit wäre allerdings die rote Linie überschritten undein Beitritt in die EU unmöglich. Schon jetzt sind die Beziehungenbeschädigt, das könnte sich auch auf den Flüchtlingsdeal auswirken.Auf diesen kann die EU allerdings nur schwer verzichten.Wie werden die anderen EU-Staaten auf Orbans Vorstoß reagieren?Verabschiedet sich die Türkei gerade endgültig von der Demokratie?Steht der Flüchtlingsdeal auf der Kippe?Moderator Alexander Kähler diskutiert mit:- Günter Seufert, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)- Christiane Hoffmann, Der Spiegel- Christian Johannes Henrich, Südost-Europa KaukasusForschungszentrum (SOEK)- Udo van Kampen, Bertelsmannstiftung