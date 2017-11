phoenix Runde: Showdown in München? - Die CSU im Führungsstreit, Donnerstag, 23. November 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - In der CSU gärt es schon lange. Seit den hohenStimmenverlusten bei der Bundestagswahl muss sich Parteichef HorstSeehofer mit Rücktrittsforderungen auseinandersetzen. Dass ihn derbayerische Finanzminister Markus Söder lieber heute als morgenablösen würde, ist ein offenes Geheimnis. Die beiden gelten alsIntimfeinde.Am 23. November 2017 treffen sich die Landtagsfraktionen und derVorstand, um über Strategien und Personal zu beraten. Wie wird derMachtkampf Söder gegen Seehofer ausgehen? Wie sicher ist SeehofersPosten als CSU-Parteichef noch? Was bedeutet der Machtkampf in derCSU für die Union und die Regierungsbildung in Berlin? AlexanderKähler diskutiert u.a. mit Prof. Werner J. Patzelt (Politologe,Universität Dresden), Richard Hilmer (policy matters, Gesellschaftfür Politikforschung und Politikberatung) und Michael Rutz(Publizist).http://ots.de/lkEzcPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell