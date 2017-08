phoenix Runde: Parteiencheck Innenpolitik - Wer steht für was? - Dienstag, 29. August 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der Wahlkampf geht in die entscheidende Phase undviele Wähler sind noch unentschlossen. Nach einer Umfrage desInstituts für Demoskopie Allensbach wissen 46 Prozent der Deutschennoch nicht, welche Partei sie wählen wollen. So hoch, ermittelte dasInstitut, war der Anteil der Unentschiedenen so kurz vor der Wahlnoch nie. Warum tun sich viele so schwer? Wir wollen wissen: Worinunterscheiden sich die Parteien innenpolitisch? Welche Positionenvertreten sie bei den Themen Innere Sicherheit, Arbeitsmarkt undSozialpolitik? Welche Schwerpunkte setzen sie bei derWirtschaftspolitik?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Wichard Woyke, Politikwissenschaftler WestfälischeWilhelms-Universität Münster- Prof. Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut fürWirtschaftsforschung (DIW)- Richard Hilmer, Geschäftsführer policy matters- Dorothea Siems, Die WeltPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell