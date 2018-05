phoenix Runde: Merkel bei Putin - Chance auf Neustart? - Donnerstag, 17. Mai 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Charme-Offensive der Bundeskanzlerin an derrussischen Riviera: Im Badeort Sotschi trifft Angela Merkel denrussischen Präsidenten Wladimir Putin. Vor genau einem Jahr war dieKanzlerin schon einmal in der Sommerresidenz des Langzeit-Präsidentenzu Gast.2018 wird es ein kurzer Besuch mit üppiger Agenda: Ganz oben aufder Tagesordnung steht der geplante Schulterschluss mit Russland nachTrumps Ausstieg aus dem Iran-Abkommen. Als Irans Verbündeter hatMoskau einen enormen Einfluss auf Teheran. Dies kann helfen imknappen Zeitfenster nach dem iranischen Ultimatum. Aber die Konflikteliegen ebenfalls auf dem Tisch: die russische Rolle bei den Krisen inSyrien und in der Ukraine. Hoffnung könnte die Verabredung einesneuen Vierer-Gipfels mit den Präsidenten von Frankreich und derUkraine bringen. Am wenigsten optimistisch dürfte Merkel in derSyrien-Frage sein. Hier steht Moskau fest an der Seite von MachthaberAssad.Was bringt das Treffen Merkel - Putin? In welchen Feldern könntees Bewegung geben? Kommt es gar zu einem Neustart derdeutsch-russischen Beziehungen? Wie geht es weiter mit denSanktionen?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Alexander Rahr, Deutsch-Russisches Forum- Almut Möller, European Council on Foreign Relations ECFR,Leiterin Büro Berlin- Gesine Dornblüth, freie Journalistin u. ehem.Moskau-KorrespondentinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell