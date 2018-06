Bonn (ots) - Noch keine 100 Tage im Amt und dieRegierungskoalition, insbesondere CDU und CSU, stecken in einerschweren Krise. Bundeskanzlerin Angela Merkel und BundesinnenministerHorst Seehofer streiten um die Asylpolitik. Merkel drängt auf eineeuropäische Lösung, Seehofer auf eine nationale.Nun gibt es eine Atempause. Der Bundesinnenminister will denEU-Gipfel abwarten und das, was die Bundeskanzlerin dort für eineeuropäische Lösung erreichen kann.Wird der Streit zwischen CDU und CSU nur vertagt? Wie vielRückhalt hat Merkel noch in der Union? Wie getrieben ist Seehofer?Wie beschädigt ist das Verhältnis der beiden? Wie ernst ist die Lagefür die Regierungskoalition?Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen:- Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung- Ulrich Reitz, Publizist- Prof. Nora Markard, Staatsrechtlerin, Universität Hamburg- Martin Florack, Politologe, Universität SiegenPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell