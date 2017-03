Bonn (ots) - US-Präsident Donald Trump will den Islamischen Staatbesiegen - mit allen Mitteln! Das hat er bereits im Wahlkampfangekündigt. In Washington tagen am Mittwoch und Donnerstag dieAußenminister der US-geführten Militärkoalition gegen den IS. Die 68Partner haben sich für ein gemeinsames Handeln gegen den ISverabredet. Ihr Ziel: ein neuer Schub im Kampf gegen dieDschihadisten-Miliz. Was muss militärisch und politisch passieren inSyrien und im Irak? Antworten soll die Konferenz in Washington unterFührung des neuen US-Außenministers Rex Tillerson bringen.Was hat man bisher im Kampf gegen den IS erreicht? Welche neuenAkzente kann die Konferenz setzen? Wie stark ist dieDschihadisten-Miliz tatsächlich noch?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Andrew B. Denison, Transatlantic Networks- Aktham Suliman, freier JournalistPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell