phoenix Runde: Kalkulierte Provokation? Nordkoreas Spiel mit dem Feuer - Donnerstag, 31. August 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bleibtunberechenbar. Der Abschuss einer Mittelstreckenrakete über Japanhinweg hat weltweit für Empörung gesorgt. Der UN-Sicherheitsrat hatNordkoreas Verhalten als "ungeheuerliche Gefahr" kritisiert.Präsident Trump reagierte mit der Drohung in Richtung Pjöngjang, dassalle Optionen auf dem Tisch lägen. Dies scheint Staatschef Kim JongUn nicht zu beeindrucken, weitere Raketentests sind anscheinendgeplant. Die Unsicherheit bleibt und die Sorge, dass der Konfliktendgültig eskaliert, ist so groß wie lange nicht mehr.Alexander Kähler diskutiert in der phoenix Runde mit seinenGästen:- Prof. Crister Garrett, Experte für Amerikanische Kultur undGeschichte, Universität Leipzig- Hanns-Günther Hilpert, Stiftung Wissenschaft und Politik- Prof. Xuewu Gu, Lehrstuhl Internationale Beziehungen UniversitätBonn- Nataly Jung-Hwa Han, Chefredakteurin, Magazin Korea Forum