phoenix Runde: Ein Jahr Donald Trump - Große Klappe, was dahinter? - Mittwoch, 08. November 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Genau ein Jahr ist es her, dass Donald Trump zum 45.US-Präsidenten gewählt wurde. Seitdem hält er die Welt in Atem - mitseinen Kurznachrichten bei Twitter und seinen Versuchen, alles anderszu machen als seine Vorgänger. Sein spannungsreiches Verhältnis zuden Medien spitzt sich weiter zu. Die Russland-Affäre zieht immerweitere Kreise. Die Konflikte mit Nordkorea und dem Iran schwelengefährlich unter der Oberfläche. Amerika ist tief gespalten in TrumpsAnhänger und Gegner.Wie hat seine Präsidentschaft die USA und die Welt verändert?Welche seiner Ankündigungen konnte er bereits umsetzen? Wie sehrsteht er in der Russland-Affäre unter Druck? Was ist von TrumpsDrohung der "totalen Zerstörung" Nordkoreas übrig geblieben?Alexander Kähler diskutiert mit:- Roger Johnson, Republicans Overseas- Prof. Christiane Lemke, Institut für Politische Wissenschaft derLeibniz Universität Hannover- Stormy-Annika Mildner, Bundesverband der Deutschen Industrie BDIe.V.- Andrew B. Denioson, Transatlantic Networks