phoenix Runde: Goodbye EU - Großbritannien reicht die Scheidung ein - Dienstag, 28. März 2017, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Am Mittwoch ist es soweit. Die britischePremierministerin Theresa May will den offiziellen Brexit-Antrag nachBrüssel schicken. Harte Auseinandersetzungen mit der EU stehen bevor.Der Zugang zum Binnenmarkt und die Personenfreizügigkeit müssen inden nächsten zwei Jahren neu verhandelt werden. Brüssel kalkuliertschon jetzt mit einer 60-Milliarden-Euro-Rechnung an London. DieZukunft des Finanzplatzes der britischen Hauptstadt ist ungewiss.Doch nicht nur das Brexit-Votum zeigt seine Wirkung, jetzt sorgt auchnoch ein mögliches Unabhängigkeitsreferendum der Schotten fürAufregung.Wie teuer wird der Brexit für die EU und Großbritannien? Wer wirdsich in den Verhandlungen durchsetzen? Bleibt das VereinigteKönigreich erhalten?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Bob Ross, Schotte und Hornist der Münchner Philharmoniker- Dorothea Siems, Chefkorrespondentin Wirtschaftspolitik Die WeltPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell