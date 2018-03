phoenix Runde: Die Glaubensfrage - Islamdebatte in Deutschland - Dienstag, 20. März 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", sagteBundesinnenminister Horst Seehofer kurz nach seinem Amtsantritt.Damit ist die Debatte um den Islam in Deutschland wieder entbrannt.Seehofers Äußerung spaltet. Zuspruch erhält er nicht nur vom neuenGesundheitsminister Jens Spahn. Auch Parteifreunde aus der CSUstellen sich an seine Seite. Eindeutiger Widerspruch kommt jedoch vonBundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident WolfgangSchäuble.Wie steht es nun um den Islam und Deutschland? Was will Seehofermit seiner Aussage erreichen?Anke Plättner diskutiert unter anderem mit:Jochen Bittner, Die ZeitAhmad Mansour, PsychologeEkin Deligöz, MdB, B´90/GrüneKlaus-Peter Willsch, MdB, CDUPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell