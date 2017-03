phoenix Runde: Fake News und Lügenpresse - Was können wir noch glauben? - Mittwoch, 22. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - US-Präsident Donald Trump hält wenig von denetablierten Medien. Am liebsten sind ihm seine eigenen "Nachrichten",die er über Twitter verbreitet. Auch in Deutschland haben dieklassischen Medien an Vertrauen verloren. Manch einer spricht sogarvon "Lügenpresse" und sucht die Wahrheit im Internet, bei Facebookund bei Twitter - aber findet er sie dort auch?Was können wir eigentlich heute noch glauben? Oder wem? Was kannman gegen Fake News tun?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Prof. Norbert Bolz Medienwissenschaftler TU BerlinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell