phoenix Runde: Drohgebärden aus Ankara - Wie reagiert Europa? - Donnerstag, 16. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Recep Tayyip Erdogan provoziert die Europäer - seitTagen gibt es immer neue Verunglimpfungen und Beleidigungen ausAnkara und türkische Wahlkämpfer, die überall in Europa für dasVerfassungsreferendum werben wollen. Eine gemeinsame europäischeAntwort bleibt bislang aus. Die Niederlande haben Erdogan amWochenende die rote Karte gezeigt. Deutschland versucht sich inMäßigung. Wo führt das hin?Was dürfen sich die Europäer bieten lassen? Welche Haltung beiWahlkampfauftritten türkischer Politiker ist angemessen? WelchenEinfluss haben diese Vorgänge auf aktuelle und künftigeWahlentscheidungen?Alexander Kähler diskutiert in der phoenix-Runde mit MerlijnSchoonenboom (niederländischer Journalist) Ahmet Kühlaci (Hürriyet)Isabell Hoffmann (Bertelsmann Stiftung) und Daniel Röder(Bürgerinitiative "Pulse of Europe").