phoenix Runde: Deutschland im Warenkorb? - Chinas Shoppingtour - Donnerstag, 24. Mai 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Made in China. Ein Label mit zweifelhaftem Ruf. Esstand lange eher für Billigprodukte oder sogar Plagiate als fürQualität. Das soll sich ändern. Peking hat das Ziel ausgegeben, bis2025 in vielen technologischen und industriellen BereichenWeltmarktführer zu sein. Deswegen investiert China inSchlüsselindustrien, also auch in deutsche Firmen wie Daimler oderden Roboterhersteller Kuka.Laut Wirtschaftsexperten sind das Investitionen zu unfairenBedingungen, denn europäische Firmen finden in China nicht diegleichen Freiheiten vor, wie chinesische hierzulande. Peking schützteigene strategische Industrien vor ausländischem Einfluss.An diesem Donnerstag besucht Bundeskanzlerin Merkel China. Waswird sie in Sachen faire Handelsbedingungen erreichen können? Wiebedenklich ist Chinas Shoppingtour? Wie gefährlich sind ChinasAmbitionen?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit- Wolfgang Grupp, Inhaber Trigema