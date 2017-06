phoenix Runde: Chaos in London - Was wird aus dem Brexit? - Dienstag, 13. Juni 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Krachende Wahlniederlage für Theresa May. Um größerenRückhalt für ihren harten Brexit-Kurs zu erhalten, hat sie aufNeuwahlen gesetzt. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen. Diebritische Premierministerin hat die klare Mehrheit im Unterhauseingebüßt und kann nicht mehr alleine regieren.Welche Kompromisse muss Theresa May nun eingehen? Was bedeutet dasfür ihren harten Brexit-Kurs? Kann die EU von einer schwachenPremierministerin profitieren?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Dorothea Siems, Die Welt- Nicolai von Ondarza, Stiftung Wissenschaft und Politik- Nina Schick, PolitikberaterinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell