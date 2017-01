phoenix Runde: Brisanter Besuch - Merkel trifft Erdogan - Mittwoch, 01. Februar 2017, 22.15 Uhr

Bonn / Berlin (ots) - An diesem Donnerstag reist BundeskanzlerinAngela Merkel in die Türkei. Es ist ihr erster Besuch seit demPutschversuch. Keine leichte Aufgabe, denn die Beziehungen sindangespannt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wirft Deutschlandvor, Gülen- und PKK-Anhänger zu schützen und droht immer wiederdamit, den Flüchtlingsdeal mit der EU aufzukündigen. Nun haben 40größtenteils ranghohe türkische Nato-Soldaten in Deutschland Asylbeantragt. Die türkische Regierung warnt Deutschland davor, dieseSoldaten aufzunehmen.Was sind die Gründe für Merkels Besuch? Wie könnte eine Annäherunggelingen?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit- Bülent Bilgi, Union Europäisch-Türkischer Demokraten- Christiane Hoffmann, Der Spiegel- Prof. Udo Steinbach, TürkeiexpertePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell