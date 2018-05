phoenix Runde: Die BAMF-Affäre - Ist der Staat überfordert? - Dienstag, 29. Mai 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - Korruption, Blauäugigkeit, Überforderung? Was hat zuden zahlreichen Fehlentscheidungen in der Bremer Außenstelle desBundesamts für Migration und Flüchtlinge geführt? Von 2013 - 2017wurden dort rund 1200 meist aussichtslose Asylanträge positivbeschieden. Bremen ist nicht allein im Focus, untersucht werdenähnliche Fälle in NRW, Hessen und Brandenburg. Schon früh soll esHinweise an die Politik gegeben haben - ohne Folgen.An diesem Dienstag muss sich Bundesinnenminister Horst Seehofer ineiner Sondersitzung des Innenausschusses unangenehme Fragen dazugefallen lassen. Zwar ist er erst seit wenigen Wochen im Amt, dasMinisterium aber schon seit 13 Jahren in der Hand der Union.Was steckt hinter der BAMF-Affäre? Wer trägt die Verantwortung:die Politik oder die Behördenleitung? Welche Konsequenzen müssengezogen werden?Anke Plättner diskutiert u.a. mit- Barbara John, ehemalige Berliner Ausländerbeauftragte- Stephan Hocks, RechtsanwaltWiederholung um 24:00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell