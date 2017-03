phoenix Runde: Ausweg Kerneuropa? Die Europäische Union in der Krise - Donnerstag, 9. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die EU streitet über ihre Zukunft. An diesemDonnerstag debattieren die Mitgliedstaaten über die Weiterentwicklungder Gemeinschaft. Polen reicht eine Konzentration der EU auf wenigeThemen wie Verteidigung. Für Ungarn ist vor allem der Binnenmarktwichtig. Belgien, Luxemburg, aber auch Deutschland und Frankreichfordern dagegen eine tiefere Integration in der Wirtschafts- undSteuerpolitik und eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen denTerrorismus.Eine EU der "verschiedenen Geschwindigkeiten" soll hier nachBundeskanzlerin Angela Merkel die Antwort auf die Herausforderungengeben. In einem solchen Europa könnten sich einige Staaten bei derFlüchtlingsverteilung ausklinken, aber bei derEU-Verteidigungspolitik und dem Binnenmarkt dabei sein. Doch diePläne sind umstritten. Es könnte, so die Befürchtung, ein Europaerster und zweiter Klasse entstehen.Wie kann Europa die Krise überwinden? Wie könnte ein Neustart fürdie EU aussehen? Wie sinnvoll ist eine EU der "unterschiedlichenGeschwindigkeiten"?Anke Plättner diskutiert u.a.mit:- Almut Möller, European Council on Foreign Relations- Rolf-Dieter Krause, ehem. ARD-Studioleiter Brüssel- Linn Selle, Politikwissenschaftlerin u. Europäische BewegungDeutschlandPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell