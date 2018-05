phoenix Runde: Alleingang der Populisten - Italien gegen Europa? - Mittwoch, 23. Mai 2018, 22:15 Uhr

Bonn (ots) - In Europa schrillen die Alarmglocken: Die neueitalienische Regierung droht vom Sparkurs abzurücken und fundamentaleSpielregeln in der Europäischen Union in Frage zu stellen. Dieungleichen Koalitionspartner aus Fünf-Sterne-Protestbewegung undrechtspopulistischer Lega sorgen damit für große Unruhe in Europa.Der "Vertrag für eine Regierung des Wandels" sieht unter anderemhöhere Ausgaben für Soziales, Steuersenkungen und eine Rücknahme derRentenreform vor. Das würde viele Milliarden Euro kosten und sorgtbereits jetzt für Ängste an den Finanzmärkten. Noch hat ItaliensStaatspräsident Sergio Mattarella den Kompromiss-Kandidaten,Juraprofessor Giuseppe Conte, nicht als Regierungschef abgesegnet.Wird die neue Regierung Italiens ihre Pläne umsetzen? WelcheSzenarien drohen, wenn Italien den Sparkurs verlässt? WelchenEinfluss haben die Euro-Staaten auf Italiens neue Regierung?Alexander Kähler diskutiert mit- Flaminia Bussotti, IL MESSAGGERO- Oswald Metzger, Hauptstadtkorrespondent Tichys Einblick- Prof. Heiner Flassbeck, Ökonom und ehem. Chefvolkswirt UNCTAD- Caroline Kanter, Leiterin KAS-Büro RomPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell