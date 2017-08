Bonn (ots) - Sieben Wähler treffen auf sieben Politiker, diesieben Minuten Rede und Antwort stehen. Beim "Politiker Speed Dating"können die Wähler direkt fragen, was ihnen unter den Nägeln brennt -ohne Vorgaben und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ziel ist es,sich in möglichst kurzer Zeit ein umfassendes Bild seines Gegenüberszu machen, am besten mit ausgefallenen Fragen und Antworten. Ertöntder Gong, werden die Plätze gewechselt - solange, bis jeder mit jedemeinmal gesprochen hat.Die Wähler haben sich nach einem Aufruf beim Ereignis- undDokumentationskanal phoenix beworben. Sie treffen am 4. September2017 im Berliner Museum für Kommunikation auf folgende Politiker:- Dorothee Bär (CSU), Parl. Staatssekr. b. BM für Verkehr &digitale Infrastruktur- Nicola Beer (FDP), Generalsekretärin- Cemile Giousouf (CDU)- Johannes Kahrs (SPD), Mitglied des Seeheimer Kreises- Renate Künast (Grüne)- Bernd Riexinger (Linke), Parteivorsitzender- Alice Weidel (AfD), SpitzenkandidatinSendetermine:Mittwoch, 13. September 2017, 22.15 - 23.00 Uhr;Sonntag, 17. September 2017, 14.15 - 15.15 UhrSie sind herzlich eingeladen, bei der Aufzeichnung des von phoenixentwickelten Formats dabei zu sein.Termin:4. September 2017, 15.15 - 16.30 UhrMuseum für KommunikationLeipziger Straße 1610117 BerlinWenn Sie beim Politiker Speed Dating dabei sein wollen, melden Siesich bitte per Mail an presse@phoenix.de an - gerne auch mitFotografen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.Besuchen Sie auch die phoenix-Presselounge: presse.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell