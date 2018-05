Bonn (ots) - Der noch neue Außenminister ist kaum acht Wochen imAmt, doch auf die übliche Schonfrist von 100 Tagen für dieEinarbeitung musste er verzichten. Zu lange dauerte dieRegierungsbildung, zu groß die weltpolitischen Herausforderungen,denen sich die deutsche Außenpolitik stellen muss. NachAntrittsbesuchen in europäischen Nachbarstaaten, bei der UN und inIsrael reiste der Außenminister nach Äthiopien und Tansania. Derfrühe Zeitpunkt seiner Reise nach Afrika darf als ein Signal an dieAfrikanische Union verstanden werden, dass Deutschland den Kontinentnicht vergisst. In den politischen Gesprächen ging es umWirtschaftsbeziehungen, Bildung, Menschenrechte und die Bekämpfungvon Korruption.phoenix begleitete den Außenminister auf seiner ReisePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell