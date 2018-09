phoenix Premiere: Das Hohe Haus - Bewährungsprobe für den Bundestag. Eine Langzeitbeobachtung von Lars Seefeldt und Bernd Benthin, phoenix 2018, Donnerstag, 18. Oktober 2018, 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Vor einem Jahr, am 24. Oktober 2017, trat derBundestag zu seiner konstituierenden Sitzung im Plenarsaal desReichstagsgebäudes zusammen. Aus diesem Anlass zeigt phoenix am 18.Oktober 2018 ab 20.15 Uhr einen Themenabend zu Parlamentarismus undDemokratie in schwierigen Zeiten. Im Mittelpunkt steht dieLangzeitdokumentation "Das Hohe Haus" über die parlamentarischeArbeit. Im Anschluss um 21 Uhr zeigt die Dokumentation "DerReichstag" aus der ZDF-Reihe "Superbauten der Geschichte" die bewegteHistorie des deutschen Parlaments vom Kaiserreich bis heute."Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, dies sindBewährungsjahre für die Demokratie." Als Bundespräsident Steinmeiernach langwierigen Koalitionsverhandlungen schließlich wieder eineGroße Koalition vereidigt, gibt er Angela Merkel diese Mahnung mitauf den Weg, die zugleich an das gesamte Parlament gerichtet ist:Denn der größte Bundestag der Nachkriegsgeschichte steht vorgewaltigen Herausforderungen.Alte Gewissheiten bröckeln, Volksparteien verlieren an Boden,Populisten verbuchen Landgewinne. Die AfD als Oppositionsführerinstellt das Parlament, das Parteiensystem, die Europäische Union unddie freie Presse offen in Frage. Rasant wächst die Sehnsucht nacheinfachen Antworten, während die dazugehörigen Fragen an Politik undGesellschaft immer komplizierter werden.In der 45-minütigen Dokumentation nimmt phoenix die ersten Monatedieser besonderen 19. Legislaturperiode genauer unter die Lupe. Wieverändert sich der Ton im Parlament? Funktionieren eingeübte Ritualenoch? Wie sicher stehen die Grundpfeiler der Republik? Ist dieDemokratie gar in einer Krise?Ein Jahr lang haben die Filmemacher Lars Seefeldt und BerndBenthin Bundestagsabgeordnete aus jeder der sechs Fraktionen in allenLebenslagen begleitet - gemeinsames Erkennungsmerkmal: der NachnameMüller. Entstanden sind überraschende Einblicke in die deutschePolitik und den Berliner Regierungsalltag.Wolfgang Schäuble, Alice Weidel, Thomas Oppermann und Claudia Rothschildern darüber hinaus in Interviews, wie sie das erste Jahr dieserWahlperiode erleben und skizzieren ihre Erwartungen für die Zukunftdes deutschen Parlaments."Das Hohe Haus - Bewährungsprobe für den Bundestag" blickt hinterdie Kulissen und zeigt, wie sie begonnen haben - die Bewährungsjahrefür die Demokratie. Im Herbst 2019 soll die Dokumentation als90-minütiger Dokumentarfilm fortgesetzt werden.Weitere Informationen und eine Vorschau finden Sie hier:http://ots.de/UDHdM3Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell