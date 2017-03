Bonn (ots) - Brexit, Trump, AfD, "Volksverräter"-Rufe, Fake-News,Hacker - die politische Klasse in Deutschland steht mächtig unterDruck. Auch Journalistinnen und Journalisten erleben einen Umbruch.Politische Debatten werden zunehmend in sozialen Medien geführt - malbelebend, oft verletzend. Gerüchte und Verschwörungstheorien kommenungebremst in Umlauf. Ist Deutschland im Zustand der Dauererregung?Zu diesem Thema moderiert Anne Will eine hochkarätig besetztePodiumsdiskussion in Berlin. Ihr Hauptgast ist Stephan Lamby. Dervielfach preisgekrönte Autor hat gerade für seine 90-minütigeDokumentation "Nervöse Republik" (NDR/rbb 2017) ein Jahr langPolitiker und Journalisten aus der Nähe beobachtet. Darunter dieSPD-Generalsekretärin Katarina Barley, die AfD-Vorsitzende FraukePetry, CDU-Generalsekretär Peter Tauber sowie Sahra Wagenknecht,Fraktionschefin der Linken. Alle vier sitzen auch im Podium. DieJournalisten Klaus Brinkbäumer, "Spiegel"-Chefredakteur, und JulianReichelt, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen, sind ebenfalls zuGast und vertreten in der Runde die Medien: In ihren Redaktionenrecherchierte Lamby.Hinweis: Die NDR/rbb-Dokumentation "Nervöse Republik" ist amMittwoch, 19. April um 22.45 Uhr in Erstausstrahlung im Ersten zusehen.http://ots.de/a2t8tPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell