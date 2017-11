phoenix vor Ort: UN-Tribunal urteilt über Ex-General Mladic wegen des Völkermordes von Srebrenica - Mittwoch, 22. November 2017, 10.00 Uhr

Bonn (ots) - Das UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in DenHaag spricht am Mittwoch das Urteil über den ehemaligenbosnisch-serbischen General Ratko Mladic, der unter anderem wegen desMassenmordes von Srebrenica angeklagt ist. phoenix überträgt dieUrteilsverkündung live ab 10 Uhr. Im Studio in Bonn kommentiertphoenix Balkan-Experte Marlon Herrmann.Dem ehemaligen Armeechef Mladic droht eine lebenslange Haftstrafe.Er war Oberkommandant der serbischen Truppen in Bosnien, die im Juli1995 die UN-Schutzzone überrannt und binnen weniger Tage etwa 8000muslimische Männer und Jungen getötet hatten. Das Massaker gilt alsschlimmstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.Mladic war 2011 verhaftet und dem UN-Kriegsverbrechertribunalübergeben worden. Der Prozess hatte mehr als fünf Jahre gedauert.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell