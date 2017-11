phoenix vor Ort: Sonderprogramm zur Fortsetzung der Jamaika-Sondierungen - Samstag, 18. November 2017, und Sonntag, 19. November 2017

Bonn (ots) - In Berlin sind die Sondierungen für eine möglicheJamaika-Koalition in die Verlängerung gegangen. DieVerhandlungspartner von Union, FDP und Grünen treffen sich weiterhin,um doch noch zu einer Einigung zu kommen. phoenix berichtet amWochenende immer wieder über den Stand der Beratungen. In aktuellenvor Ort-Sendungen melden sich die phoenix-Korrespondenten live ausBerlin. Die Einordnung erfolgt durch einen Politikwissenschaftler imStudio. Durch die Sondersendungen führen Tina Dauster und ConstanzeAbratzky.Am Samstag sendet phoenix um 9.00 Uhr, 13.00 Uhr und 17.00 Uhraktuelle vor Ort-Sendungen, am Sonntag um 13.00 Uhr.http://ots.de/qfJPEPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell