phoenix vor Ort: Deutscher Arbeitgebertag 2017 - Mittwoch, 29. November 2017, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Beim "Deutschen Arbeitgebertag 2017" in Berlin gehtes um Themen wie die Digitalisierung der Wirtschaft oder den Standder Brexit-Verhandlungen und die daraus resultierenden Konsequenzenfür die deutsche Wirtschaft. Auch die zukünftige Regierungsbildung inBerlin ist ein zentrales Thema bei den Gesprächen derSpitzenvertreterinnen- und Vertreter aus der Wirtschaft. phoenixberichtet am Mittwoch immer wieder live vom Arbeitgebertag derBundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA). In der Sendung"vor Ort" ab 9 Uhr spricht Moderator Hans-Werner Fittkau mitBDA-Präsident Ingo Kramer ebenso wie mit dem Präsidenten desZentralverbandes Deutsches Handwerk (ZDH), Hans Peter Wollseifer.Im Anschluss zeigt phoenix ab etwa 9.30 Uhr die Reden vonArbeitgeberpräsident Ingo Kramer und Nordrhein-WestfalensMinisterpräsident Armin Laschet (CDU). Auch die Rede desSPD-Vorsitzenden Martin Schulz, die gegen 11 Uhr erwartet wird,überträgt phoenix live.Ab 13.30 Uhr geht es bei einer hochkarätig besetzten Diskussion umdas Thema "Blick nach vorne: Welche politischen Schwerpunkte wollendie Parteien in den nächsten vier Jahren setzen?". Teilnehmer derRunde sind der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, Cem Özdemir,Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Daniel Günther (CDU),Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Alexander Dobrindt,Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Auch dieseDiskussion überträgt phoenix live.