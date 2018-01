phoenix Mein Ausland spezial: Erstausstrahlung: Terror in Chile? - Der Staat, die Mapuche und der Kampf um Boden - Dienstag, 16. Januar 2018, 18 Uhr

Bonn (ots) - Am 17. Januar 2018 wird Papst Franziskus nach Temucoin Chile reisen - in die Region Araukanien, die als ChilesKonfliktzone in die Schlagzeilen geraten ist. Araukanien ist dasangestammte Gebiet der Mapuche, der Ureinwohner Chiles. Sie hattensich vor circa 500 Jahren erfolgreich gegen die spanischen Eroberergewehrt. Doch nach der chilenischen Staatsgründung im 19. Jahrhundertwurden die Mapuche mit Gewalt zurückgedrängt. Seitdem leben die circaeine Million chilenischen Ureinwohner verarmt am Rande derGesellschaft - auch weil sie während der Diktatur Pinochetsmarginalisiert wurden.In den 90ern begann Chile mit einem Mapuche-Gesetz den Prozess derLand-Rückgabe. Doch die Besitzer, viele davon ehemalige europäischeAuswanderer, wehrten sich gegen den Verlust ihrer Ackerflächen. Damitbegann ein Konflikt, der bis heute andauert und immer brutaler wird.2013 machte der Tod des Ehepaares Luchsinger/McKay Schlagzeilen. DasHaus der aus der Schweiz stammenden Chilenen brannte ab. DieLandwirte kamen dabei ums Leben. Der Kampf der Mapuche ist auch einKulturkampf um die Frage, wie der Boden genutzt werden sollte. DieMapuche kritisieren den Einsatz von Pestiziden,Wachstumsbeschleunigern, Gensaatgut und die überall sichtbareMonokultur wie den Eukalyptus-Baum, der als schnell wachsenderRohstoff für die Papierproduktion gebraucht wird. Außerdemprotestieren die Ureinwohner gegen Wasserkraftwerke, die Flüssestauen. Das helfe zwar der chilenischen Wirtschaft, aber zerstöre dasLand ihrer Vorfahren.Film von Matthias Ebert, phoenix 2017Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell