phoenix Mein Ausland: Erstausstrahlung: Stille Nacht in kalter Pracht - Winterreise durch Norwegen - Sonntag, 10. Dezember 2017, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Wenn der Winter nach Norwegen kommt, entfaltet dieNatur eine kalte und ziemlich einzigartige Pracht. ARD-KorrespondentClas Oliver Richter und sein Team erleben auf ihrer Winterreise durchNorwegen die gigantische Natur und die Menschen, die mit ihr imEinklang leben und das Beste aus der kalten Jahreszeit für sichmachen.Morton Blien aus Tana Brun in der Finnmark ist leidenschaftlicherTechniker. Im Sommer geht er einem ziemlich skurrilen Rennsport nach:Watercross. Mit Motorschlitten rast er über die Flüsse Skandinaviens.Morten Blien gehört zu den besten, war mehrfach Landesmeister. Wenner nicht schraubt, dann jagt er. Das Team begleitet Morten Blien beider Elchjagd. Das Örtchen Röros in Mittelnorwegen verwandelt sich imNovember in ein großes vorweihnachtliches Märchen-Paradies. Röros istin ganz Norwegen berühmt für seinen Weihnachtsmarkt. Die Rentnerinnenim Ort stricken dafür das ganze Jahr über ihre berühmten Mützen undSchals. Ganz weit im Norden, an der Barentsee, fangen die FischerKönigskrabben. Sie gelten in den feinen Restaurants weltweit alsDelikatessen. Sowjet-Forscher hatten sie in den Sechziger Jahren indie europäischen Polargewässer gebracht, seitdem breiten sich dieKönigskrabben aus und versprechen den Fischern ein gutes Geschäft.Auf Spitzbergen haben die Menschen im Winter andere Sorgen. Hierwird es gar nicht hell. Die Einwohner suchen das Licht und feiernjede Gelegenheit, ihren Alltag ein wenig heller zu gestalten.Diejenigen, die sich in die eiskalte Dunkelheit wagen, werden häufigmit einem einzigartigen Natur-Phänomen am Himmel belohnt: DasPolarlicht leuchtet auf Spitzbergen sehr hell und intensiv.Ein Film von Clas Oliver Richter, phoenix 2017