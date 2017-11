phoenix Mein Ausland: Erstausstrahlung: Alaska im Klimawandel - Wo Eis und Hoffnung schmelzen - Sonntag, 5. November 2017, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Auf den ersten Blick ist Alaska ein Abenteuerland,bekannt für seine Naturwunder. Doch auf den zweiten Blick ist Alaskaauch ein US-Bundesstaat, der in besonderer Weise von den Folgen desKlimawandels herausgefordert wird. USA-Korrespondent Jan PhilippBurgard zeigt, wie hart der Klimawandel Alaska trifft, und wie dieMenschen dort mit existenziellen Bedrohungen umgehen.Die von Eskimos bewohnte Insel Shishmaref versinkt im wahrstenSinne des Wortes nach und nach im Meer. Heftige Stürme und Erosionhaben Häuser ins Meer stürzen lassen. Die Insel schrumpft jedes Jahrum mehrere Meter, in 30 Jahren wird sie voraussichtlich verschwundensein. Der 19-jährige Esau Sinnok ist in Shishmaref aufgewachsen undmacht als Umweltaktivist auf das Schicksal seines Dorfes aufmerksam.Ausgelöst wurde sein Engagement durch den Unfalltod seines Onkels. Erbrach auf der Jagd mit seinem Schlitten im Eis ein, weil das Eis zudünn geworden war.Doch Donald Trump bezeichnete den Klimawandel als "Erfindung derChinesen". Als Präsident machte er einen bekennendenKlimawandel-Skeptiker zum Chef der Umweltbehörde und ließForschungsgelder in Milliardenhöhe streichen. So wird die Arbeit vonWissenschaftlern wie Eran Hood bedroht. Er weist nach, wie schnellein riesiges Gletschergebiet schmilzt und erforscht die Auswirkungenauf Alaskas Wale.Ein Film von Jan Philipp Burgard, phoenix 2017Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell