phoenix Live: Zehn Stunden Bundestag und Merkels erste Regierungserklärung nach der Wiederwahl - Mittwoch, 21. März 2018, ab 11:30 Uhr

Bonn (ots) - Nach ihrer Wiederwahl in der vergangenen Woche gibtBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch die ersteRegierungserklärung zur neuen Großen Koalition und dem gemeinsamenRegierungsprogramm ab. phoenix berichtet ab 11.30 Uhr bis zum spätenAbend aus dem Bundestag. Die Rede der Kanzlerin und die anschließendeGeneralaussprache wird ab 13.00 Uhr live übertragen. Vor Ort istKorrespondent Gerd-Joachim von Fallois. Moderatorin im Bonner Studioist Ina Baltes.Ab 17.45 Uhr gibt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eineRegierungserklärung zur Außen-, Europa- und Menschenrechtspolitik derBundesregierung ab. Ab 19.35 Uhr ist BundesverteidigungsministerinUrsula von der Leyen (CDU) an der Reihe. Im Anschluss spricht derBundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,Gerd Müller (CSU). phoenix berichtet bis zum Sitzungsende gegen 21.45Uhr aus dem Bundestag.Am Donnerstag ist phoenix ab 08.45 Uhr wieder im DeutschenBundestag. phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer ist vor Ort undbegrüßt zwei Interviewgäste am Set. Ab 09.00 Uhr erläutertBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dem Plenum seineRessort-Strategie.