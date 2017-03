phoenix Live: Wahlnachlese Saarland, Montag, 27. März 2017, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Kann Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)Ministerpräsidentin im Saarland bleiben oder gewinnt HerausforderinAnke Rehlinger von der SPD? Am Montag dreht sich bei phoenix bis zumfrühen Nachmittag alles um die Wahlnachlese. Die Pressekonferenzender Parteien überträgt phoenix live. Aus dem Hauptstadtstudio meldetsich Alexander Kähler zum Ausgang der Wahl. Im Bonner Studio ordnetPolitikwissenschaftler Lothar Probst das Geschehen ein. Moderator istStephan Kulle, ab Mittag übernimmt Thomas Bade. Bei ihm zu Gast istder Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Universität Mainz.Die FDP eröffnet die Rückschau auf den Wahltag um 10 Uhr mit ihremVorsitzenden Christian Lindner und dem Spitzenkandidaten OliverLuksic. In einer Pressekonferenz berichten sie über die Auswirkungender Landtagswahl auf die Bundespolitik.Bei der CDU in Berlin ist phoenix-Reporter Gerd-Joachim vonFallois, der bereits gegen 9.15 Uhr zugeschaltet wird und Reaktionenim Konrad-Adenauer-Haus einfängt. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirdgegen 13.15 Uhr eine Pressekonferenz mit Annegret Kramp-Karrenbauergeben.Erhard Scherfer interviewt die SPD-Generalsekretärin KatarinaBarley und berichtet vom Treffen der SPD, die ab 10 Uhr imWilly-Brandt-Haus zusammenkommt.Für 14 Uhr wird die Pressekonferenz der Linken mit denParteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie dersaarländischen Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin AstridSchramm erwartet. Reporterin vor Ort ist Jeanette Klag.Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/DieGrünen, wird gegen 13 Uhr mit der grünen Spitzenkandidatin BarbaraMeyer-Gluche über die Auswirkungen der Landtagswahl auf dieBundespolitik sprechen.http://ots.de/NHhwNPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell