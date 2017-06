phoenix Live: Vierstündiges Sonderprogramm zur Parlamentswahl in Großbritannien - Donnerstag, 8. Juni 2017, ab 20.15 Uhr

Bonn (ots) - Mit großer Spannung werden die Ergebnisse derParlamentswahl in Großbritannien erwartet. Wird es Theresa Maygelingen, eine klare Mehrheit und damit mehr Rückenwind für dieBrexit-Verhandlungen mit der EU zu bekommen? In einer vierstündigenSondersendung mit Live-Elementen, Diskussion, Experten-Gesprächen undDokumentationen berichtet phoenix umfassend über das Ereignis.Vor einigen Wochen schien es noch ausgemacht, dass May dieParlamentswahlen haushoch gewinnt. Doch kurz vor der Unterhauswahl inGroßbritannien verlieren die regierenden Konservativen anWählergunst. In dem nach den Anschlägen von Manchester und Londonzuletzt von einer Sicherheitsdebatte dominierten Wahlkampf geriet dieehemalige Innenministerin selbst unter Beschuss. Mays Tories liegenlaut Umfragen nur noch knapp vor der oppositionellen Labour-Partei,nachdem es kürzlich noch 20 Prozentpunkte waren.Um 23 Uhr schließen in Großbritannien die Wahllokale - phoenixfängt diesen Moment in der Sendung "der Tag" ein. Dabei übernimmtphoenix auch das Signal des britischen Senders ITV: Die erstenErgebnisse der "Exit Polls", der Nachwahlbefragung, werdenvorgestellt. Zuschauer können das Programm im Zweikanalton verfolgen.Zu Gast im Studio bei Moderator Hans-Ulrich Stelter ist der britischeJournalist Grahame Lucas.Bereits um 22.15 Uhr diskutiert die phoenix-Runde mit ModeratorAlexander Kähler die Parlamentswahl. Ab 20.15 Uhr zeigt phoenixDokumentationen zum Thema: In "Goodbye Europe - die Geschichte desBrexits" berichtet Laura Kuenssberg aus der Politik-Redaktion derBBC, wie Großbritannien für den Austritt aus der EU stimmte(ZDFinfo/2017).Im Anschluss läuft "Auszug aus Europa - Was die Briten bewegt".Der Film von Carsten Günther (WDR/2017) beschäftigt sich mit dem 29.Mai - der Tag, an dem Theresa May offiziell den AustrittGroßbritanniens aus der EU einreichte - und den Folgen dieseshistorischen Datums.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell