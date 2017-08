phoenix Live: Schweigeminute in Barcelona - Freitag, 18. August 2017, 12 Uhr

Bonn (ots) - Aus Anlass der Terroranschläge in Barcelona undCambrils ändert phoenix sein Programm. Sobald es neue Entwicklungenoder Erkenntnisse in Spanien gibt, berichtet phoenix aktuell. ImRahmen einer Sendung, die um 11.45 Uhr beginnt, schaltet phoenixunter anderem um 12.00 Uhr live zur Schweigeminute nach Barcelona.Zusammenfassungen der Fakten und Reaktionen gibt es außerdem in "DerTag" um 17.30 Uhr sowie um 23.00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell