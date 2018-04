phoenix Live: Regierungserklärung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder - Mittwoch, 18. April, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Seit rund einem Monat ist Markus Söder, CSU, neuerMinisterpräsident von Bayern. Am Mittwoch wird er seine ersteRegierungserklärung abgeben. phoenix überträgt seine Rede und dieanschließende Aussprache live.Markus Söder hatte das Amt von Horst Seehofer übernommen. ImOktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. An derRegierungserklärung Söders hatten die Grünen schon vorab Kritikgeübt.http://ots.de/j8SMYwPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell