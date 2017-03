phoenix Live: Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump, Dienstag, 14. März 2017, 18 Uhr

Bonn (ots) - Es ist die erste Begegnung zweier Staatenlenker, dieunterschiedlicher kaum sein könnten: Bundeskanzlerin Angela Merkelreist zum ersten persönlichen Treffen mit US-Präsident Donald Trumpnach Washington. Gesprächsthema ist vor allem die transatlantischePartnerschaft. Angela Merkel will ausloten, wie die zukünftigewirtschaftliche Zusammenarbeit aussieht - auch, um sich auf denG20-Gipfel im Juli in Hamburg vorbereiten zu können, bei dem es umWirtschaftspolitik gehen soll. Gegen 18.00 Uhr deutscher Zeit wirdeine Pressekonferenz erwartet, die phoenix live überträgt.Es ist ein Zusammentreffen, dass sich beide Politiker nicht geradeherbei gesehnt haben. Bis heute zieht Trump eine direkte Linie vonMerkels Flüchtlingspolitik zur Terrorgefahr. Umgekehrt strafte MerkelTrump während des US-Wahlkampfes mit Schweigen. Zum Wahlsieg verbandsie ihre Gratulation mit einer Mahnung an Trump, die demokratischenGrundwerte zu beachten. Weil sie weiß, dass Trump eher aufGeschäftsleute hört und um dem Wunsch nach einer wirtschaftlichenZusammenarbeit mit den USA Ausdruck zu verleihen, lässt sich Merkelbei ihrer Reise von Siemens-Chef Joe Kaeser und BMW-Chef HaraldKrüger begleiten. Die beiden Konzernchefs sollen dabei helfen, einegute Gesprächsatmosphäre mit dem ehemaligen Unternehmer Trump zuschaffen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell