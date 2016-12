phoenix Live: Pressekonferenz Merkel und de Maizière zum Anschlag in Berlin - Donnerstag, 22. Dezember 2016, 15.45 Uhr

Bonn (ots) - phoenix zeigt live die für heute Nachmittagangekündigte Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel undBundesinnenminister Thomas de Maizière nach dem Besuch der beidenPolitiker beim Bundeskriminalamt in Berlin. Es wird erwartet, dasssich Merkel und de Maizière zum Stand der Ermittlungen zum Anschlagauf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz äußern. LautMedienberichten sind Fingerabdrücke des tatverdächtigen flüchtigenTunesiers Anis Amri an der Fahrertür und dem Lenkrad des für denAnschlag verwendeten Lkw gefunden worden.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell