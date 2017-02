phoenix Live: Plenarsitzungen des EU-Parlaments in Straßburg - Dienstag, 14. Februar 2017, ab 8.45 Uhr

Bonn (ots) - Wie soll es mit der EU weitergehen? Erste konkreteIdeen, wie die Zukunft der Europäischen Union gesichert werden kann,will das Europaparlament in einer Plenarsitzung in Straßburgdiskutieren. Die Europapolitiker Elmar Brok und Guy Verhofstadtstellen u.a. Vorschläge zur Neugestaltung der Union vor. DieAbstimmung soll um 12.00 Uhr erfolgen. Am Mittwoch steht dasHandelsabkommen CETA mit Kanada zur Abstimmung auf der Tagesordnung.Der Handelsausschuss des Parlaments hat hierzu bereits grünes Lichtgegeben. Nun muss das Plenum als Ganzes noch zustimmen. Dazu wirdu.a. der kanadische Premierminister Justin Trudeau erwartet.phoenix ist bei den Debatten des Plenums live dabei und berichtetan beiden Tagen ausführlich aus dem Europaparlament. Reporter KlausWeber meldet sich am Dienstag ab 8.45 Uhr aus Straßburg. SeineInterview-Gäste sind die beiden Vizepräsidenten des EuropäischenParlaments, die Österreicherin Ulrike Lunacek (Die Grünen) undAlexander Graf Lambsdorff (FDP).Am zweiten Tag meldet sich Klaus Weber ab 9.00 Uhr live ausStraßburg. Seine Gesprächsgäste sind die Vorsitzende derLinksfraktion im Europäischen Parlament, Gaby Zimmer, und DavidMcAllister, neuer Vorsitzender des Außenausschusses im EuropäischenParlament. Im Anschluss an die Abstimmungen fasst Klaus Weber dieEreignisse im EU-Parlament zusammen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell