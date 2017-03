phoenix Live: Pläne der SPD zum Arbeitslosengeld I - Kanzlerin Merkel bei Vierer-Treffen in Versailles - Montag, 6. März 2017, 13.00 und 18.30 Uhr

Bonn (ots) - Vierer-Treffen in Versailles: Bundeskanzlerin AngelaMerkel kommt am Abend im Schloss Versailles mit FrankreichsStaatschef François Hollande, dem spanischen Regierungschef MarianoRajoy und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentilonizusammen. Das Treffen bei Paris dient unter anderem der Vorbereitungder Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung derRömischen Verträge am 25. März. Es findet zudem kurz vor demEU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel statt.Inhaltlich geht es um die künftige Ausrichtung der EuropäischenUnion. Schlüsselthemen sind die Flüchtlingspolitik und der Kampfgegen Terrorismus. phoenix überträgt die gemeinsame Pressekonferenzder Staats- und Regierungschefin live.In Berlin stellen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles undGeneralsekretärin Katharina Barley am Mittag die SPD-Pläne für dasArbeitslosengeld I vor. Auch hier ist phoenix live vor Ort.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell