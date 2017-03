phoenix Live: PK zur Atom-Endlagersuche mit Hendricks - Aussage Merkel im Untersuchungsausschuss - Mittwoch, 8. März, ab 12.00 und ab 14.00 Uhr

Bonn (ots) - Das Bundeskabinett hat sich im Dezember auf einenEntwurf für ein neues Gesetz zur Atommüllendlager-Suche geeinigt.Dieser sieht vor, dass in ganz Deutschland bis 2031 nach einemgeeigneten Standort für ein Atommüll-Endlager gesucht wird.Bürgerinnen und Bürger sollen beteiligt und wissenschaftlicheMaßstäbe berücksichtigt werden. Den Entwurf legen SPD, Union undGrüne am Mittwoch dem Bundestag vor. Die Pressekonferenz mitBundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Steffen Kanitz (CDU),Matthias Miersch (SPD) und Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) überträgtphoenix live.Der Abgas-Untersuchungsausschuss vernimmt in dieser Woche dieletzte Zeugin: Am Mittwochnachmittag wird Bundeskanzlerin AngelaMerkel befragt. Was hat die Bundesregierung seit 2007 in Bezug aufdie Abgasregeln unternommen und wann erfuhr sie von Manipulationen?Vor Ort ist Reporter Erhard Scherfer und ordnet das Geschehen ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell