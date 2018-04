phoenix Live: Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen - Freitag, 13. April 2018, 17:00 Uhr

Bonn (ots) - Die Grünen wollen sich ein neues Grundsatzprogrammgeben, und damit Impulse für die Zukunft der Partei setzen. DerStartkonvent für die Debatte zum neuen Programm mit dem Titel "NeueZeiten. Neue Antworten" findet im Rahmen des Länderrates statt, denphoenix am Freitag ab 17.00 Uhr live überträgt.Auf der Tagesordnung stehen am späten Freitagnachmittag unteranderem die Auftaktreden der Parteichefs Annalena Baerbock und RobertHabeck. Ebenso wie Debatten zu Themen wie "GesellschaftlicherZusammenhalt", "Internationale Politik und Verantwortung","Wissensgesellschaft und Bioethik". phoenix-Reporter Gerd Joachim vonFallois ist vor Ort und spricht mit Delegierten.Die Grünen wollen eine breite gesellschaftliche Debatte zurGrundlage ihres neuen Programmes machen. Nicht nur Parteimitgliedersind eingeladen, sich zu beteiligen, die "gesamte Gesellschaft" istaufgefordert, sich einzubringen. Auf dem zweitägigen Konvent inBerlin soll in Workshops "offen und kreativ" debattiert werden. Aufder Agenda stehen die Themenfelder Ökologie, Wirtschafts- undSozialpolitik, Digitalpolitik, Wissenschaft, Außen- undSicherheitspolitik sowie Gesellschaft.http://ots.de/jNSpP0Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell