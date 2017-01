phoenix Live: Klausurtagung der CSU in Kloster Seeon - ab Mittwoch, 4. Januar 2017, ab 11 Uhr

Bonn (ots) - Burkas sollen verboten, im Mittelmeer geretteteFlüchtlinge direkt nach Afrika gebracht werden: Traditionell zumJahresanfang trifft sich die CSU-Landesgruppe zu ihrerWinter-Klausurtagung - diesmal jedoch nicht in Wildbad Kreuth,sondern in Kloster Seeon am Chiemsee. Dabei sollen verschiedeneVorschläge zur Flüchtlings- und Asylpolitik diskutiert werden, wieaus einem Papier der Landesgruppe hervor geht.phoenix berichtet in den "vor Ort"-Sendungen ausführlich. ReporterHans-Werner Fittkau ist für phoenix in Bad Seeon und spricht ab 11.45Uhr mit der Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Gerda Hasselfeldt, diedie Traditionsklausur der Bundestagsgruppe zum letzten Mal leitet.Live übertragen werden voraussichtlich auch die Statements vonBayerns Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Gerda Hasselfeldtgegen 12.45 Uhr. Donnerstag und Freitag setzt phoenix dieBerichterstattung fort.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell