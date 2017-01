phoenix Live: Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion & Neujahrsklausur der B'90/Grünen-Bundestagsfraktion - ab Donnerstag, 12. Januar 2017, 14.30 Uhr

Bonn (ots) - Am 12. und 13. Januar 2017 findet in Berlin dieJahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion statt. Schwerpunkteder Klausur, in der Weichen für die anstehenden Landtagswahlen imSaarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und für dieBundestagswahl im September gestellt werden, werden die innereSicherheit, Fragen der sozialen Gerechtigkeit sowie arbeits- undeuropapolitische Inhalte sein. BKA-Präsident Holger Münch undDGB-Chef Rainer Hoffmann werden zu Gast sein. phoenix überträgt dasAuftakt-Statement von Thomas Oppermann am 12. Januar 2017 um ca.14.30 Uhr live, genauso wie die Abschluss-Pressekonferenz mit ihm am13. Januar 2017 um ca. 13.30 Uhr.Die B'90/Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich in dieser Woche inWeimar zu ihrer Neujahrsklausur, um über Themen wie Cybersicherheitund Klimapolitik zu diskutieren. phoenix zeigt am 13. Januar 2017 dieAbschluss-Pressekonferenz der Fraktionsvorsitzenden KatrinGöring-Eckardt und Anton Hofreiter aus der Weimarhalle um ca. 12.30Uhr live und bietet Analysen und Hintergründe.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell