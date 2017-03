phoenix Live: Gemeinsame Pressekonferenz von Alexander Van der Bellen und Bundespräsident Joachim Gauck, Freitag, 3. März 2017, 11.30 Uhr

Bonn (ots) - Der noch amtierende Bundespräsident empfängt seinenösterreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen zumAntrittsbesuch im Schloss Bellevue. Der ehemalige Politiker derGrünen ist seit Ende Januar Bundespräsident der Republik Österreichund trifft sich zum ersten Mal mit Joachim Gauck, der sein Amt amSonntag, 19. März, an Frank-Walter Steinmeier übergeben wird. Diebeiden Staatschefs stellen sich gemeinsam der Presse, phoenixüberträgt live ab 11.30 Uhr. Außerdem sind ein Vier-Augen-Gesprächund ein gemeinsames Mittagessen geplant.Der Besuch Van der Bellens ist der vorletzte Besuch, den Gauck als11. Bundespräsident empfangen wird. Am Montag wird mit Ian Khama derPräsident von Botswana als letzter Staatsgast in Schloss Bellevueerwartet.http://ots.de/rOx3APressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell