phoenix Live: Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt im US-Kongress aus, Dienstag, 10. April 2018, 20:15 Uhr

Bonn (ots) - Nachdem bekannt geworden ist, dass Facebook Millionenvon Nutzerdaten weiter gegeben hat, steht Mark Zuckerberginternational unter großem Druck. Jetzt wird er im US-Kongress vonden Senatsausschüssen für Justiz und Handel zum Umgang seinesUnternehmens mit Nutzerdaten befragt. phoenix überträgt die Anhörunglive am Dienstag ab 20.15 Uhr. Anschließend diskutiert AlexanderKähler in der phoenix-Runde ab 22.15 Uhr mit Experten zum selbenThema.Am Mittwoch steht eine weitere Befragung im Ausschuss für Energieund Handel des US-Abgeordnetenhauses an. Zuckerberg kann sich aufharte Fragen einstellen: Mehrere Senatoren und Abgeordnete haben inden vergangenen Tagen bereits angekündigt, den Facebook-Chef kritischzu befragen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell