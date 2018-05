phoenix Live: FDP-Bundesparteitag in Berlin - Samstag, 12. Mai 2018, 11.30 Uhr & Sonntag, 13. Mai 2018, 9.30 Uhr & 13 Uhr

Bonn (ots) - Nach dem Ausstieg aus den Verhandlungen über einemögliche Jamaika-Koalition, kämpft die FDP um ihre Position. InUmfragen liegt die Partei derzeit unter dem Ergebnis derBundestagswahl. Der Partei-Vorsitzende Christian Lindner sagte jüngstin einem Spiegel-Interview, kurzfristig wäre es sicher leichtergewesen, in die Regierung einzutreten, mittelfristig wäre der damiteinhergehende Bruch von Wahlversprechen die Partei jedoch teuer zustehen gekommen.Am kommenden Wochenende trifft sich die FDP in Berlin zu ihremBundesparteitag. phoenix überträgt am Samstag und Sonntag live ausdem Kongresszentrum "Station Berlin" in Kreuzberg. Samstag beginntdie Übertragung mit der Rede der stellvertretenden BundesvorsitzendenMaria-Agnes Strack-Zimmermann um 11.30 Uhr.Moderator vor Ort ist Alfred Schier, Reporterin Sarah Grahn ist imSaal unterwegs, Erhard Scherfer kommentiert das Parteitagsgeschehen.Gäste sind die Journalisten Elisabeth Niejahr, Wirtschafts-Woche, undStefan Braun, Süddeutsche Zeitung, sowie der PolitikwissenschaftlerProf. Emanuel Richter von der RWTH Aachen.http://ots.de/e7zQJEPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell