phoenix Live: Dreikönigstreffen in Stuttgart - Rede Christian Lindner live - Abschluss-PK von Gerda Hasselfeldt im Kloster Seeon - Freitag, 06. Januar 2017, 11.45 Uhr

phoenix berichtet live vom Dreikönigstreffen der FDPin Stuttgart und setzt seine Berichterstattung von derCSU-Klausurtagung im Kloster Seeon fort. Die Liberalen stehen imWahljahr 2017 vor einer ihrer größten Herausforderungen: Schafft dieTraditionspartei unter Führung des Parteivorsitzenden ChristianLindner wieder den Einzug in den Deutschen Bundestag? Derstellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki stellt bei demTreffen das FDP-Programm für die Bundestagswahl im Herbst vor. Einweiteres wichtiges Thema in Stuttgart wird nach dem jüngstenTerroranschlag in Berlin die innere Sicherheit sein. phoenix zeigtdie für 12 Uhr angekündigte Rede von Christian Lindner live.Im Anschluss zeigt phoenix die Abschluss-Pressekonferenz von GerdaHasselfeldt, scheidende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im DeutschenBundestag, von der Klausurtagung ihrer Partei.