phoenix Live: Deutscher Katholikentag in Münster - Mittwoch, 9. Mai 2018, 17.45 Uhr & Freitag, 11. Mai, 9.30 Uhr

Bonn (ots) - "Suche Frieden" - unter diesem Leitwort beginnt amMittwoch der 101. Deutsche Katholikentag in Münster. Mehrerezehntausend Besucher werden bis Sonntag in der Stadt desWestfälischen Friedens zu Gottesdiensten und Diskussionen erwartet.phoenix überträgt einige der Höhepunkte live.Den Eröffnungsgottesdienst auf dem Domplatz mit dem Bischof vonMünster, Felix Genn, zeigt phoenix am Mittwoch um 17.45 Uhr. Hierzuwerden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier undNRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet.Am Freitag zeigt phoenix zunächst um 9.30 Uhr eine Aufzeichnungder Diskussion "Integriert euch! Wer eigentlich? Und wohin? -Anforderungen an das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft",mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Im Anschluss übertragen wirab 11.30 Uhr live die Diskussion "Deutschland in einer verändertenWeltlage - Wie umgehen mit Konfliktherden und aggressiven Regimes?",zu der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet wird.