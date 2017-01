phoenix Live: Bundestag inkl. Mali-Debatte, Holocaust-Gedenkfeier, Vereidigung Zypries und Pressekonferenz Angela Merkel und François Hollande - Freitag, 27. Januar 2017, 09.00 Uhr

Bonn (ots) - phoenix berichtet ausführlich live aus dem Bundestag,wo unter anderem über den Bundeswehreinsatz in Mali debattiert wird.Die Übertragung beginnt um 9.00 Uhr mit der Gedenkstunde für dieOpfer des Nationalsozialismus anlässlich des 72.Holocaust-Gedenktages.Auf Schloss Bellevue überreicht Bundespräsident Joachim GauckBundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier undBundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ihre Entlassungsurkunden ausihren Ämtern. Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärinbeim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, erhält dieErnennungsurkunde zur Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.Die Berichterstattung beginnt ab 10.45 Uhr.phoenix ist um 11.35 Uhr live im Bundestag dabei, wenn BrigitteZypries, zur Bundesministerin für Wirtschaft und Energie vereidigtwird.Anschließend zeigt phoenix live die gemeinsame Pressekonferenz vonBundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen StaatspräsidentenFrançois Hollande, die für 12.15 Uhr angekündigt ist. Dabei geht esu.a. um die Zukunft der Europäischen Union und die Vorbereitung derEU-Gipfel am 3. Februar auf Malta und Ende März in Rom anlässlich derFeierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der RömischenVerträge.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell