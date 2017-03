phoenix Live: Außerordentlicher SPD-Bundesparteitag in Berlin, Sonntag, 19. März 2017, ab 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Gefühlt ist er es schon seit Ende Januar, nun wird esamtlich: Während eines Außerordentlichen Bundesparteitags in Berlinwählt die SPD an diesem Sonntag Martin Schulz zum Parteivorsitzendenund Kanzlerkandidaten. Der langjährige Präsident des Europaparlamentslöst Sigmar Gabriel ab, der im Oktober 2009 zum SPD-Chef gewähltworden war und der das Amt zu Gunsten Schulz´ abgibt.Als Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel für dieBundestagswahl im September hält Schulz am Sonntag seine ersteoffizielle programmatische Rede. Schulz, der seit seiner Nominierungzum Kanzlerkandidaten durch den Parteivorstand Ende Januar vor allemfür mehr soziale Gerechtigkeit eintritt, hat mit seinen Korrekturenan der Agenda 2010 bereits für viel Aufsehen und Widerspruch beiCDU/CSU und in der Wirtschaft gesorgt. Bei manchen anderenThemenfeldern steht eine Präzisierung seiner Positionen allerdingsnoch aus.Durch die rund dreieinhalbstündige Live-Sendung vom Parteitagführt Erhard Scherfer, bei dem sich der frisch gekürte SPD-Chef fürein Interview angesagt hat. Weitere Gesprächspartner werden bereitszu Beginn der Übertragung u.a. SPD-Generalsekretärin Katarina Barleyund der Korrespondent der Welt, Daniel Friedrich Sturm, sein.Kommentiert wird das Parteitagsgeschehen von Gerd-Joachim vonFallois, der zudem im Saal mit einigen der rund 600 Delegiertensprechen wird.http://ots.de/gbImsPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell